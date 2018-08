Europeus/Glasgow: Gabriel Lopes na meia-final dos 200 metros costas

Lusa Comentários 07 Ago, 2018, 11:55 | Outras Modalidades

Gabriel Lopes, que nada a meia-final às 17:01, percorreu a distância em 2.00,35 minutos, obtendo o 19.º tempo das eliminatórias.



Na mesma prova, João Vital nadou em 2.00,98, ficando com o 21.º tempo e fora da meia-final.



Guilherme Pina terminou as eliminatórias dos 800 metros livres com a marca de 8.07,96 minutos, com o apuramento para a final a fechar nos 7.53,94.



Victoria Kaminskaya terminou os 200 estilos com 2.18,16 minutos, o 25.º tempo entre os 32 nadadores das eliminatórias, no quinto dia do Europeu.



À tarde, às 16:30, Tamila Holub nada a final dos 1.500 metros livres.