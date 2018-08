Europeus/Glasgow: Portugal foi sétimo no triatlo de estafeta mista e garante subida no `ranking`

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 20:57 | Outras Modalidades

O quarteto português, composto por Melanie Santos, João Silva, Helena Carvalho e Miguel Arraiolos, concluiu a prova em 1:16.42 horas, mais 1.35 minutos do que França, que ganhou a medalha de ouro, enquanto a Suíça conquistou a prata e a Bélgica o bronze.



Convocado para substituir João Pereira, que se encontra lesionado, Miguel Arraiolos, a quem coube fazer a última etapa, foi ultrapassado já na reta final pelo alemão Gabriel Allgayer, mas conseguiu cruzar a meta antes do espanhol Antonio Seoane e do italiano Gregory Barnaby.



O triatleta, que esteve nos Jogos Olímpicos Rio2016, tinha desistido na nova individual masculina na sexta-feira logo no início, por não se sentir a 100%, pelo que decidiu resguardar-se para hoje.



"Acabámos por nos sentir bem, andámos sempre nos primeiros lugares, mesmo a disputar o pódio. Não foi mau de todo, foi um bom salto no ranking olímpico, que é isso que nos importa agora: posicionar bem no ranking olímpico e para podermos estar presentes nas próximas competições de equipas", disse à agência Lusa no final.



Melanie Santos, vice-campeã do mundo sub-23 no ano passado e medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo em junho, considerou que a prova "correu bastante bem”.



“Estivemos sempre dentro de prova, o que é ótimo. O resultado é bastante positivo”, disse.



Depois de um nono lugar há duas semanas em Edmonton, onde Portugal sofreu devido a uma penalidade, hoje beneficiou das penalidades impostas a alguns rivais, disse o presidente da Federação Portuguesa de Triatlo, Vasco Rodrigues.



"Este ano é acima de tudo um ano de experimentação. Temos objetivos, temos de fazer duas pontuações importantes e colocarmo-nos a jeito para conseguir estar em todas as competições. Foi isso que conseguimos hoje, à partida passamos a estar em 12.º do ranking com duas provas feitas e passamos a ter acesso a todas as provas. Agora é ir rodando a equipa e perceber como é que as coisas funcionam", vincou.



O triatlo em estafeta mista, que vai ser incluído pela primeira vez nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, é considerado "uma prioridade" para Portugal.



Esta vertente disputa-se com equipas compostas por dois homens e duas mulheres, em que cada elemento completa um minitriatlo antes de passar o testemunho ao companheiro de equipa.



As distâncias podem variar, mas o formato da prova de hoje foi de 300 metros de natação, 5,9 quilómetros de bicicleta e 1,5 quilómetros de corrida.



Esta foi a última prova dos Campeonatos Europeus de triatlo de Glasgow, onde, na prova feminina realizada na quinta-feira, Melanie Santos terminou em 10.º lugar. Madalena Amaral Almeida desistiu no segmento de corrida e Andreia Ferrum foi eliminada durante o ciclismo.



Na sexta-feira, na prova masculina, João Silva e Pedro Gaspar acabaram em 36.º e 41.º lugar, respetivamente, enquanto André Dias e Pedro Arraiolos desistiram.