Europeus/Glasgow: Portugal vence Dinamarca em golfe após derrota com a Espanha

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 17:16 | Outras Modalidades

No Gleneagles PGA Centenary Course, Lima e Santos impuseram-se à dupla formada por Martin Ovesen e Niklas Norgaard com dois buracos de vantagem e um por jogar, depois de na quarta-feira terem perdido com a Espanha pelo mesmo resultado.



Na primeira edição do campeonato de golfe por equipas, as 16 equipas começam por ficar divididas em grupos de quatro, defrontando-se entre si no formato de todos contra todos, em partidas de ‘match play fourball’, com dois pontos a serem atribuídos à vencedora de cada uma e meio ponto em caso de empate.



Portugal integra o Grupo C, juntamente com a Espanha, a Dinamarca e a Polónia, equipa que defronta na sexta-feira.



No final das jornadas de sexta-feira, as primeiras classificadas de cada grupo seguem em frente para as meias-finais de domingo,