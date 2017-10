Eurosurf: Portugal na final principal de bodyboard open e feminino

RTP 11 Out, 2017, 19:08 | Outras Modalidades

Daniel Fonseca, no bodyboard open, e Teresa Padrela, no bodyboard feminino, asseguraram já a presença na final do quadro principal.



Após um dia de descanso forçado, devido às condições atmosféricas e ao estado do mar, a

seleção nacional de surf voltou à praia de Bore, na cidade de Stavanger, na Noruega, para

disputar o quartodia de competição do Eurosurf 2017. O dia prometia ser o mais difícil enfrentado pelo contingente nacional na prova, com a disputa das meias-finais do quadro principal de body board open e feminino, e a realização da terceira ronda de surf open.



Os ventos fortes e intensa precipitação que se fizeram sentir desde bem cedo dificultaram ainda mais a tarefa portuguesa, condicionando a prestação dos atletas. O primeiro português a entrar na água foi Daniel Fonseca, campeão nacional de bodyboard. O atleta realizou a melhor prestação na prova até ao momento, dominando o seu

heat do início ao fim e obtendo mesmo a melhor pontuação do dia, entre todas as categorias (16,47 pts). Seguiu-se

a representante lusa no boyboard feminino, a ainda júnior Teresa Padrela, que após dificuldade iniciais de adaptação

às condições do mar, venceu com categoria o seu heate eliminou a sueca Lineéa Birnbo. Os dois

portugueses seguem assim para a final do quadro principal da respetiva categoria. Nuno Trovão,

selecionador nacional de bodyboard, mostra-se orgulhoso da prestação dos atletas: "



Com a subida do mar, os bodyboarders portugueses ganham vantagem devido à sua superioridade

técnica, e isso foi especialmente visível na excelente prestação do Daniel. Estamos a um passo

da finalíssima da competição, onde acredito que iremos contar com o Daniel e com a Teresa.



Na categoria de surf open, o contingente luso enfrentou duas provas de fogo, com Tomás Fernandes aencontrar Guilherme Fonseca no mesmo heate Eduardo Fernandes a disputar o apuramento para as meias-finais juntamente com Pedro Henrique, discutindo os dois lugaresde qualificação com o irlandês Gearoid McDaid e o italiano Mattia Migliorini. Não foi fácil a tarefa de Tomás Fernandes e Guilherme Fonseca, que encontraram um talentoso Patrick Langdon Dark, do País de Gales, que discutiu a qualificação com a dupla nacional até aos últimos segundos. Mas a superioridade técnica dos atletas lusos acabaria por fazer a diferença, e Tomás assegurou o primeiro lugar com uma curta diferença de 3 décimas para Guilherme, que se qualificou no segundo posto. Já no outro heatdisputado por atletas nacionais, Pedro Henrique demonstrou toda a sua experiência e qualidade, dominando do início ao fim.



David Raimundo, selecionador nacional, considera que "os atletas estiveram perfeitos. Sob condições extremas de frio, vento e com o mar desordenado, todos conseguiram adaptar-se e avançar para a fase seguinte. Amanhã apenas competem as surfistas femininas, pelo que o resto da nossa seleção pode recarregar baterias". O selecionador não esconde que a seleção está mais perto do grande objetivo: "Estamos muito focados em sermos campeões da Europa".