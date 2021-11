Evans e Ogier em luta direta pelo título após primeiro dia do rali de Monza

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), já afastado da luta pelo título, é terceiro classificado, a 21,6 segundos de Evans.”, comentou o piloto britânico, que partiu com 17 pontos de atraso face a Ogier para esta 12.ª e derradeira jornada do Mundial, quando estão 30 pontos em jogo.Evans mostrou-se, ainda, “frustrado” por ter perdido alguns segundos para Ogier no final da manhã.”, frisou.





Resposta do piloto francês







Sébastien Ogier até começou melhor a defesa do título, chegando a ter 6,5 segundos de vantagem para Evans após a quarta especial do dia, mas uma ponta final de ataque do britânico fez virar a classificação.Ainda assim, o piloto francês considerou que foi “”.”, disse Ogier.O piloto gaulês lamentou o tempo perdido durante a tarde, nas especiais desenhadas no circuito automobilístico de Monza, onde jogou “à defesa”.Para este sábado, está reservada a etapa mais longa do rali, num formato semelhante ao de sexta-feira, com a manhã passada nas montanhas e a tarde no circuito.

Ao todo, serão 108,24 quilómetros divididos por seis especiais.