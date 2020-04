Evelise Veiga premiada com ouro nas Universíadas de Nápoles do ano passado

A portuguesa Evelise Veiga recebeu a medalha de ouro no triplo salto das Universíadas de Nápoles, que decorreram em 2019, depois de a vencedora ter acusado positivo no teste antidoping, anunciou hoje a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).