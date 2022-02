Evenepoel comanda Volta ao Algarve

O vencedor da 'Algarvia' em 2020 colocou-se em excelente posição para voltar a conquistar a prova, depois de cumprir o 'crono' em 37.49 minutos, menos 58 segundos do que o suíço Stefan Kung (Groupama-FDJ), campeão europeu da especialidade, e 1.06 minutos do que o britânico Ethan Hayter (INEOS).



Na geral, Evenepoel tem 1.06 minutos de avanço sobre Hayter e 1.25 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates).



A 48.ª Volta ao Algarve termina no domingo, com a quinta e última etapa, entre Lagoa e o Malhão (Loulé), num percurso de 173 quilómetros que termina numa contagem de montanha de segunda categoria.