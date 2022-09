Evenepoel segura vitória em novo triunfo de Carapaz e na subida de Almeida

O belga, de 22 anos, vestiu a camisola vermelha, símbolo de liderança da corrida espanhola, na sexta etapa, tendo segurado hoje o primeiro lugar, ao ser sexto na tirada, a 15 segundos do equatoriano Richard Carapaz, que somou o seu terceiro triunfo na 77.ª edição da Vuelta e a vitória na classificação do prémio de montanha.

Carapaz concluiu os 181 quiómetros, entre Moralzarzal e Puerto de Navacerrada, em 04:41.34 horas, gastando menos 17 segundos do que o português João Almeida, cujo nono lugar na etapa lhe permitiu subir dois lugares para a quinta posição na geral, a 07.16 minutos de Evenepoel, ultrapassando o neerlandês Thymen Arensman (DSM) e o espanhol Carlos Rodriguez (INEOS), sexto e sétimo, a 07.56 e 07.57, respetivamente.

No domingo, o pelotão da Vuelta cumpre os 96,7 quilómetros da 21.ª e última etapa, entre Las Rosas e Madrid, onde Remco Evenepoel vai ser consagrado sucessor do esloveno Primoz Roglic, vencedor das três últimas edições da corrida, 44 anos depois do último triunfo de um belga numa `Grande Volta`, caso da conquista de Johan De Muynck no Giro.