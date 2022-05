Evenepoel vence primeira etapa da Volta à Noruega

Evenepoel, de 22 anos, cumpriu os 173,6 quilómetros entre Bergen e Voss em 4:21.31 horas, deixando Johannessen no segundo lugar, com o mesmo tempo, e a dois segundos o espanhol Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro.O ciclista belga, que esta época aponta à Volta a Espanha, somou mais uma vitória na época 2022, depois de vencer a Volta ao Algarve, em que ganhou uma etapa, a clássica Liège-Bastogne-Liège, o maior triunfo da carreira, e uma das tiradas da Volta à Comunidade Valenciana.O perfil acidentado fez a diferença no pelotão e, na subida final, de segunda categoria, o jovem impôs-se a Johannessen, outro ciclista de 22 anos, liderando com quatro segundos para o norueguês e oito para Prades após contabilizadas as bonificações.O único português em prova, Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), chegou no 85.º posto, a 4.35 minutos, e ocupa o mesmo lugar na geral.Esta quarta-feira, a segunda de seis etapas liga Ulvik a Geilo em 123,8 quilómetros, voltando a apresentar um perfil acidentado.