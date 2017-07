Ex-piloto espanhol Ángel Nieto hospitalizado em estado grave

Lusa 26 Jul, 2017, 16:08 | Outras Modalidades

Segundo a Câmara Municipal de Santa Eulària, o acidente ocorreu quando o quadriciclo conduzido por Nieto colidiu com outro veículo, depois de ambos irem em direção a Santa Gertrudis, em Ibiza.



Em consequência da colisão, Ángel Nieto foi projetado da mota que conduzia, batendo no chão. As outras vítimas não sofreram ferimentos e o exame de alcoolémia ao condutor deu negativo.



Depois de transportado para a ‘Policlínica del Rosario’, onde permanece internado, a família afirmou que o ex-piloto sofreu um golpe forte na cabeça e que estava a ser submetido a vários exames médicos, estando assim o diagnóstico dependente destes.



A polícia está a investigar as causas do acidente.



Ángel Nieto, aos 70 anos, passa grandes temporadas numa casa em Ibiza, localizada no município de Santa Eulària, e recentemente assumiu-se como um dos representantes máximos de uma associação que luta conta a atividade de uma pedreira, problema que chegou aos tribunais.