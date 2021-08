Ex-presidente do Comité Olímpico Internacional Jacques Rogge morre aos 79 anos

“É com grande tristeza que o COI anuncia a morte do antigo presidente, o conde Jacques Rogge, aos 79 anos”, pode ler-se na nota do organismo olímpico.



O homem que levou aos inaugurais Jogos Olímpicos da Juventude era atualmente presidente honorário e tinha servido como o oitavo líder da entidade que preside aos Jogos Olímpicos da era moderna, depois de uma vida dedicada ao desporto, como campeão belga de râguebi e campeão mundial de vela.



Atleta olímpico em 1968, 1972 e 1976, em Finn, nasceu em 1942 em Gande, na Bélgica então ocupada pela Alemanha nazi, e formou-se em ortopedia e medicina desportiva, tendo presidido ao Comité Olímpico da Bélgica, primeiro, e ao Comité Olímpico Europeu, depois, após terminar a carreira desportiva.



Foi ainda enviado especial da ONU para a Juventude, Refugiados e Desporto, após 2013, e o atual presidente do COI, Thomas Bach, recorda um homem que “amava o desporto” e que “ajudou a modernizar e transformar” o organismo.