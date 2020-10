F1. Grosjean e Magnussen deixam Haas no final da época

Mick Schumacher, de 21 anos, beneficia do apoio da Ferrari, que fornece os motores à Haas.

”, refere em comunicado o chefe da equipa, Guenther Steiner.Steiner recorda os bons momentos que passou com os dois pilotos e em especial a temporada de 2018, em que a Haas terminou no quinto lugar da classificação de construtores, na sua terceira temporada na F1.”, refere.Com poucos lugares por preencher nas equipas para a próxima época, as hipóteses de Romain Grosjean e Kevin Magnussen de permanecer na F1 são remotas.O francês Romain Grosjean, que conquistou 10 pódios em 10 temporadas na F1 (2009 e depois 2012-2020), admitiu que estava interessado em participar no Mundial de resistência ou na Fórmula E (carros exclusivamente movidos a energia elétrica).O dinamarquês Kevin Magnussen, que subiu ao pódio uma vez desde 2014, expressou repetidas vezes o seu interesse na Fórmula Indy e assegurou hoje que “continua a trabalhar nos (seus) projetos para o futuro”, que irá anunciar “oportunamente”.O anúncio chega na véspera dos treinos livres para o Grande Prémio de Portugal, a decorrer no próximo fim de semana em Portimão, que constitui a 12.ª das 17 corridas da temporada 2020, abreviada pela pandemia do novo coronavírus