Partilhar o artigo Fabio Aru operado com sucesso a artéria ilíaca na perna esquerda Imprimir o artigo Fabio Aru operado com sucesso a artéria ilíaca na perna esquerda Enviar por email o artigo Fabio Aru operado com sucesso a artéria ilíaca na perna esquerda Aumentar a fonte do artigo Fabio Aru operado com sucesso a artéria ilíaca na perna esquerda Diminuir a fonte do artigo Fabio Aru operado com sucesso a artéria ilíaca na perna esquerda Ouvir o artigo Fabio Aru operado com sucesso a artéria ilíaca na perna esquerda