Fabio Jakobsen vem correr à Figueira Champions

Na conferência de imprensa de apresentação da corrida, ficou a saber-se que a forte equipa belga também inscreve o dinamarquês Kasper Asgreen e o francês Remi Cavagna, contrarrelogista de muito bom nível.



Outros nomes dados como certos na linha da partida para a corrida do dia 12 de fevereiro são o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Campeão do Mundo em 2013, o alemão John Degenkolb (DSM), o francês Tony Gallopin (Trek-Segrafredo), o dinamarquês Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) e o suíço Stefan Bissegger (EF Education-Easypost), campeão europeu de contrarrelógio.



Carlos Pereira, diretor da prova, destacou a importância da competição, que "nasceu de um sonho agora materializado que conta com a presença de 18 equipas no pelotão".



Fernando Matos, administrador do Casino Figueira, falou de "uma ideia original, acima da média, com uma capacidade incrível de aliar o desporto às qualidades paisagísticas de um concelho, com uma beleza natural tão fotogénica", sem esquecer o "importante fluxo de pessoas, numa época de turismo considerada baixa, alavancando desse modo a economia do meio".



A prova, da classe 1.1 da UCI, disputa-se em 12 de fevereiro de 2023 na Figueira da Foz e terá 197 quilómetros de percurso, passando pelas 14 freguesias da Figueira da Foz.



Para a prova figueirense, estão confirmadas seis equipas da Worldteams: Soudal Quick-Step, Trek-Segafredo, Intermarché-Circus-Wanty, DSM, Alpecin-Deceuninck e EF Education-EasyPost.



Além dos seis conjuntos do escalão principal, a corrida vai também contar com as ProTeams da Caja Rural-Seguros RGA e Euskaltel-Euskadi, ambas espanholas. Quanto às equipas portuguesas, a EFAPEL Cycling, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho e Rádio Popular-Paredes-Boavista são os três nomes principais.



O dia que antecede a prova, o 'Granfondo Champions Day', já conta com 1.200 inscritos, terminando as inscrições no dia 30 de janeiro.