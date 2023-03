Fabio Jakobsen vence ao sprint segunda etapa do Tirreno-Adriático

Jakobsen, de 26 anos, somou a segunda vitória da temporada ao cumprir os 210 quilómetros entre Camaiore e Follonica em 5:06.33 horas, impondo-se sobre a meta ao belga Jasper Philipsen.



O homem da Alpecin-Deceuninck parecia 'destinado' à vitória, mas acabou batido por muito pouco pelo neerlandês, que partiu de trás após Philipsen lançar primeiro o sprint, com o colombiano Fernando Gaviria (Movistar) em terceiro.



O dia pouco alterou as contas da geral, que continua encimada por Filippo Ganna, com 28 segundos de vantagem para o alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), segundo, e 31 para o norte-americano Magnus Sheffield (INEOS), terceiro.



Os quatro minutos perdidos pelo australiano Michael Hepburn (Jayco-AlUla) permitiram hoje a João Almeida (UAE Emirates) subir ao sexto lugar, a 41 segundos de Ganna, após chegar integrado no pelotão.



O mesmo fez Nelson Oliveira (Movistar), que agora segue em 12.º, a 49 segundos do líder.



Na quarta-feira, a terceira etapa liga Follonica a Foligno em 216 quilómetros, com duas contagens de montanha categorizadas na primeira metade da tirada.