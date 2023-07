Faith Kipyegon bate recorde do mundo da milha

Com um tempo de 04.07.64 minutos, a atleta africana superou a melhor marca, que estava na posse da neerlandesa Sifan Hassan (04.12.33).Kipyegon, bicampeã olímpica, no Rio2016 e em Tóquio2020, e bicampeã mundial nos 1.500 metros, em 2017 e 2022, havia percorrido os 1.500 metros em 3.49,11 minutos, em 2 de junho, em Florença, Itália, antes de fixar o tempo de 14.05,20 nos 5.000 metros, em Paris, "riscando" da lista o recorde da etíope Letesenbet Gidey, que tinha 14.06,62 desde 2020.Também no Mónaco, o espanhol Mohamed Katir estabeleceu um novo recorde europeu dos 5.000 metros, com um tempo de 12.45.01 minutos, destronando o norueguês Jakob Ingebrigtsen em 3.44 segundos.