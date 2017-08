Faltam três dias para o jogo da Supertaça

Mário Aleixo - RTP 02 Ago, 2017, 08:28 | Outras Modalidades

As duas equipas continuam a cumprir os treinos diários de forma a preparar a melhor estratégia para o jogo.



A formação dos encarnados procura o melhor “onze” que não deve desviar-se do coletivo que está mais entrosado e foi responsável pela conquista do “tetra”.



Nesta altura continua a ser previsível que a equipa titular a apresentar pelo treinador Rui Vitória tenha a seguinte constituição: Júlio César; André Almeida, Luisão, Jardel e Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio e Cervi; Jonas e Seferovic.



É provável que nas alas do meio-campo possa surgir qualquer outra opção porque os vários jogadores à disposição do técnico, por exemplo Zivkovic e Rafa, permitem múltiplas escolhas.



Hrádecky e Douglas os nomes do dia



À margem da equipa a imprensa desta quarta-feira coloca um nome em destaque: Hrádecky, guarda-redes internacional finlandês que joga no Eintracht e termina contrato em 2018.



Também o defesa-direito Douglas, do Barcelona, continua a ser o nome mais apontado para ocupar a vaga de lateral direito.



Vitória entre o trabalho e a festa



Também a equipa do Vitória de Guimarães continua a preparar, esta quarta-feira, o encontro da Supertaça.



O defesa brasileiro Pedro Henrique é a única dúvida do treinador Pedro Martins para o jogo já que se encontra na fase final de recuperação de uma lesão.