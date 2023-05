Faria e Rocha nas "meias" de pares do challenger Oeiras 4

A dupla lusa, que recebeu um convite da organização, afastou Babic e Lomakin, por 6-1 e 6-4, em 58 minutos, com Faria a chegar pela quarta vez às meias-finais de um challenger, fase em que Rocha vai estar pela terceira ocasião.Faria e Rocha estão a jogar apenas pela segunda vez juntos em torneios challenger, depois de terem perdido na primeira ronda do Oeiras 3 em 2022, embora tenham disputado a final do ITF de Santa Margherita di Pula, em Itália, este ano.Nas meias-finais, os portugueses vão defrontar o uzbeque Sanjar Fayziev e o romeno Alexandru Jecan, que afastaram o peruano Alexander Merino e o alemão Christoph Negritu, por 6-4, 3-6 e 16-14, em uma hora e 39 minutos.No quadro de singulares, o argentino Pedro Cachín, primeiro cabeça de série e 68.º do ranking mundial, foi eliminado pelo norte-americano Nicolas Moreno De Alboran, 207.º, por 6-1 e 6-4, em uma hora e 21 minutos.Também o terceiro pré-designado, o moldavo Radu Albot, 112.º do mundo, perdeu com o argentino Facundo Díaz Acosta, 134.º, por 6-2 e 6-2, em uma hora e 26 minutos.Igualmente nas meias-finais estão o brasileiro Felipe Meligeni Alves e o australiano Aleksandar Vukic, que afastaram o espanhol Pedro Martínez (7-5 e 6-3) e o suíço Alexander Ritschard (7-5 e 6-3).