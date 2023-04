Faria garante quadro principal no Oeiras Open

Jaime Faria, número 583 na hierarquia mundial, vai jogar pela terceira vez na carreira o quadro principal de um torneio Challenger, primeira depois de jogar o qualifying, ao se impor sobre o alemão Rudolf Molleker pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3.”, confessou o jovem de 19 anos, que vai defrontar agora o belga Kimmer Coppejans (97.º ATP).





João Domingues, 299.º colocado no ranking mundial, foi o primeiro a entrar em ação no quadro principal do Oeiras Open 125 e até dispôs de "match point", mas não converteu e acabou por ceder perante o australiano James McCabe (282.º ATP) em três "sets", pelos parciais de 2-6, 6-3 e 7-6 (7-3).



Ao fim de duas horas e 35 minutos de encontro, o jovem McCabe, de 19 anos, eliminou o primeiro dos sete portugueses que vão disputar esta semana a prova masculina no Jamor, marcando duelo nos oitavos de final com o vencedor do encontro entre o austríaco Sebastian Ofner, terceiro cabeça de série, e o qualifier checo Petr Nouza.



A primeira ronda do Oeiras Open 125 prossegue esta terça-feira no Complexo de Ténis do Jamor com Pedro Sousa e Henrique Rocha a abrirem a jornada masculina no centralito, logo seguido do embate entre João Sousa (157.º ATP) e o canadiano Steven Diez (269.º ATP).



Enquanto Jaime Faria e Coppejans vão jogar o último desafio do court central, Frederico Silva (222.º ATP) tem encontro agendado com o italiano Andrea Vavassori (172.º ATP) no campo número 3, ainda antes de Duarte Vale, recente campeão do ITF de Monastir (Tunísia) e agraciado com um "wild card", medir forças com o argentino Juan Manuel Cerundolo, quarto cabeça de série.