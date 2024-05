Fatoumata Diallo 2.ª nos 400 barreiras em Rehtingen

Fatoumata Diallo cumpriu a prova em 56,10 segundos e só foi batida pela belga Paulien Couckuyt (55,83).



No lançamento do peso, Jessica Inchude foi terceira, com um arremesso de 18,18, atrás da sueca Fanny Roos (18,99) e da alemã Alina Kenzel (18,40).



No mesmo meeting, Rosalina Santos foi quarta nos 100 metros, com 11,63 segundos, a mesma classificação alcançada por Cátia Azevedo nos 400, em 53,35 segundos.



André Prazeres foi eliminado nas meias-finais dos 100 metros, com o quinto e último lugar na segunda série, com o tempo de 10,72 segundos.