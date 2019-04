FC Barcelona conquista bronze na Liga dos Campeões de futsal

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 14:37 / atualizado em 28 Abr, 2019, 15:44 | Outras Modalidades

Num encontro entre duas equipas espanholas, o Inter Movistar, de Ricardinho, adiantou-se no marcador por Marlon (07 minutos), mas o FC Barcelona deu a volta ao marcador e conquistou o segundo bronze consecutivo.



Ferrão (09 minutos), Adolfo (12) e Esquerdinha (35), que se tornou no melhor marcador de sempre em 'final fours' da competição, com nove golos, fizeram os tentos dos 'blaugrana'.



A final da competição disputa-se às 15:00, entre o Sporting e o anfitrião Kairat Almaty.