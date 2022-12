FC Barcelona ergue Supertaça Ibérica de andebol

Após o FC Porto ter afastado o Granollers e o FC Barcelona o Sporting nas meias-finais de sábado, a final ditou um duelo ibérico entre os campeões de Portugal e Espanha, que pendeu para o colosso catalão bicampeão europeu em título.O FC Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, impôs o seu favoritismo após um equilíbrio inicial, tendo chegado ao intervalo a vencer por um "magro" 14-10, muito por culpa da eficácia defensiva dos guarda-redes Sebastián Frandsen e Péres de Vargas.Pedro Valdês, com seis golos, foi o jogador do FC Porto em destaque na concretização, enquanto na formação do FC Barcelona esse papel pertenceu ao internacional francês Dika Mem, com oito remates certeiros.A superfavorita formação do FC Barcelona acabou por erguer o primeiro troféu da Supertaça Ibérica, prova promovida pelas federações dos dois países e que no próximo ano deverá decorrer em Portugal.