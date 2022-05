FC Porto a uma vitória da da final da Liga de basquetebol

A equipa azul e branca, que no primeiro desafio desta fase, no domingo, tinha vencido, também em casa, por uma margem bem mais dilatada (87-68), colocou-se a um triunfo da final, sendo que o próximo encontro é em Lisboa, na quinta-feira.Neste duelo, os portistas tiveram como grande destaque Francisco Amarante, que apontou 19 pontos e seis ressaltos, numa prestação complementada por Bradley Tinsley, com 11 pontos e seis assistências, e Miguel Queiroz, com seis pontos e nove ressaltos.Já no Sporting, a grande figura voltou a ser Travante Williams, jogador decisivo nos "leões", com 28 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, mas que não acabou o encontro, ao averbar a quinta falta a 1.07 minutos do final.Destaque ainda, pela negativa, para uma confusão entre jogadores das duas equipas, no terceiro período, que acabou com as expulsões do portista Rashard Odomes e dos "leões" António Monteiro e João Fernandes.





As duas equipas voltam a encontrar-se quinta-feira, no terceiro jogo desta meia-final, agendado para as 19h30, no pavilhão João Rocha, em Lisboa.