FC Porto começa "Champions" de hóquei com empate

Melhor estiveram Benfica e Sporting, ambos com vitórias - 5-3 das "águias" aos catalães do Calafell e 3-1 do Sporting em duelo luso frente ao Óquei de Barcelos.Em bom plano esteve também o Valongo, vencedor do Amatori Lodi em Itália, por 3-0, e a Oliveirense, que goleou os galegos do Liceo da Corunha, por 5-1.No, Benfica e Oliveirense adiantam-se na classificação, com três pontos cada, à frente de Liceo e Calafell, que estão sem pontos.



Em Oliveira de Azeméis a Oliveirense superou-se, com 5-1 sobre um histórico do hóquei em patins espanhol.



No grupo B lidera o Noia, após vencer fora o Serzana, 4-3.



FC Porto e GSH Trissino repartem o segundo lugar, após o empate, no Dragão Arena.



No grupo C, o FC Barcelona bateu o Hockey Forte, por 6-2, e o Valongo surpreendeu em Lodi, por 3-0.



O Reus arranca o grupo D com 4-2 ao Sant-Omer, enquanto o Sporting bateu o Óquei Barcelos, por 3-1, no único jogo entre equipas portuguesas.