FC Porto consegue vitória importante em Israel sobre o Bnei Herzliya

03 Out, 2017, 21:31 / atualizado em 03 Out, 2017, 21:32 | Outras Modalidades

A equipa portuguesa liderou durante grande parte do encontro, mas na fase final assistiu à recuperação dos israelitas, com algumas decisões de arbitragem que não agradaram ao FC Porto.



Os 'dragões' assumiram o comando do embate logo no arranque do segundo período, aproveitando uma fase de grande inspiração do extremo norte-americano Marcus Gilbert.



O jogador portista anotou 19 dos 37 pontos do FC Porto durante a primeira parte, além de ter capturado quatro ressaltos, concretizando sete dos seus oito lançamentos de campo naquele período (87,5%).



O FC Porto reentrou bem na segunda parte, controlando o ritmo de jogo, tanto no ataque como na defesa. Foi a altura em que apareceu em grande o extremo-poste Will Hanley, jogador muito sólido com grande experiência internacional, que atuou na última época na equipa espanhola do Tenerife.



Os 'dragões' abordaram o último período com dez pontos de vantagem (55-45) e resistiram à enorme pressão aplicada pelo Bnei Herzliya nos derradeiros minutos.



Os norte-americanos Marcus Gilbert (24 pontos e sete ressaltos) e Will Hanley (15 pontos, seus ressaltos e três assistências) foram os basquetebolistas mais valiosos do FC Porto.



A segunda mão desta segunda pré-eliminatória da Taça da Europa está agendada para o dia 11, às 20:30, no Dragão Caixa, no Porto.







Jogo realizado no Hyuvel Hall, em Herzliya.



Bnei Herzliya - FC Porto: 65-68.



Ao intervalo: 32-37.







Sob arbitragem de Alexandru Olaru (Roménia), Manuel Attard (Itália) e Vincent Delestrée (Bélgica), as equipas alinharam e marcaram:



- Bnei Herzliya: Taurean Green (14), Sam Singer (2), Shawn Dawson (10), Jeff Adrien (14) e Halil Kanacevic (8). Jogaram ainda Dominique Archie (8), Tom Maayam, Xavier Thames (8) e Alex Rosenberg (1).



Treinador: Mickey Gorke.



- FC Porto: Pedro Pinto, Marcus Gilbert (24), Will Hanley (15), Miguel Queiroz e Sasa Borovnjak (13). Jogaram ainda Pedro Bastos (8), André Bessa, António Monteiro (2), Miguel Miranda (6) e Ferran Ventura.



Treinador: Moncho López.







Marcha do marcador: 17-15 (10 minutos), 32-37 (20), 45-55 (30) e 65-68 (final do jogo).



Assistência: cerca de 800 espetadores.