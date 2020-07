FC Porto disputa "Champions" de andebol em grupo com campeão de 2017 e 2019

Além do Vardar, campeões europeus em 2017 e 2019, a equipa portuense terá de enfrentar também Paris Saint-Germain (França), PGE Vive Kielce (Polónia), Pick Szeged (Hungria), Meshkov Brest (Bielorrússia), Flensburg-Handewitt (Alemanha) e Elverum Handball (Noruega).



O FC Porto tinha-se qualificado para os oitavos de final da ‘Champions’ desta época, mas a principal prova europeia de clubes foi encurtada devido à pandemia de covid-19 e ficou reduzida à ‘final four’, em agosto, na qual estará presente o Paris Saint-Germain.



Além dos franceses, vão também lutar pelo título em Colónia (Alemanha), as equipas do FC Barcelona (Espanha), THW Kiel (Alemanha) e Telekom Veszprém (Hungfria), que integram o Grupo B da próxima época, em conjunto com Aalborg (Dinamarca), Nantes (França), Motor Zaporozhye (Ucrânia), Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia) e PPD Zagreb (Croácia).



A próxima edição Liga dos Campeões apresenta um novo formato, com dois grupos de oito equipas cada (A e B), com os dois primeiros classificados a apurarem-se diretamente para os quartos de final e os dois últimos a serem eliminados, enquanto as oito formações em posições intermédias disputarão os ‘play-offs’ de acesso aos ‘quartos’.



Os vencedores dos confrontos dos quartos de final – decididos em duas mãos - qualificam-se para a designada ‘final four’, que compreende as meias-finais e a final, disputadas em um único jogo e no mesmo local, ainda por designar.