FC Porto e Sporting empatam e continuam na liderança do Nacional de andebol

No Dragão Arena, os campeões nacionais chegaram ao intervalo a vencer por 16-13, mas permitiram a recuperação dos ‘leões' na etapa complementar, culminando o clássico com um resultado que reflete o equilíbrio das duas formações.



O ponta esquerda Diogo Branquinho destacou-se pelos ‘azuis e brancos', ao marcar oito golos, enquanto as ações ofensivas do ponta direito romeno Valentin Ghionea sobressaíram, com sete tentos, a favor dos lisboetas.



Depois de uma dupla jornada na Liga dos Campeões, FC Porto e Sporting continuam a partilhar a liderança do campeonato, com 35 pontos, mais três que o Benfica, terceiro classificado.



Fruto de uma defesa sólida e de um ataque eficaz, os pupilos de Magnus Andersson impuseram desde cedo o ritmo do encontro e vincaram a sua superioridade no primeiro tempo, aproveitado as falhas técnicas ‘leoninas’ para conquistar uma vantagem de seis golos (13-7) aos 21 minutos.



Menos produtiva no último terço, a formação de Thierry Anti demorou a corrigir posicionamentos, mas aumentou a agressividade com bola, embora só tenha conseguido reduzir para metade a diferença (16-13) antes do intervalo.



A subida do rendimento forasteiro adquiriu outra visibilidade após o reatamento, com o Sporting a igualar a contagem aos 35 minutos (17-17), num remate de área a área do guarda-redes Aljosa Cudic, dois minutos antes de Frankis Carol inverter os acontecimentos pela primeira vez (18-19).



Apesar da quebra ofensiva, o FC Porto manteve os ‘leões' à distância máxima de dois golos e conseguiu resgatar o empate nos minutos finais, ao capitalizar a introdução de sete jogadores de campo e algumas defesas vistosas do recém-entrado Thomas Bauer.