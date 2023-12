FC Porto e Sporting entram a ganhar fora na Taça da Europa de basquetebol

No Grupo K, os ‘dragões’, que praticamente resolveram o jogo no primeiro parcial (34-12), impuseram-se por expressivo 88-63, enquanto os ‘leões’ ganharam por tranquilo 91-81.



Os 'azuis e brancos', que ao intervalo venciam por 52-34, superiorizaram-se em três dos quatro parciais, nunca permitindo ao adversário uma reação que lhes permitisse sonhar com a reviravolta.



O norte-americano Cleveland Melvin, com 26 pontos e 12 ressaltos, destacou-se na equipa de Fernando Sá, que viu Aaron Harrison selar a sua exibição com 16 pontos.



Em 12 de dezembro, o FC Porto recebe os espanhóis do Surne Bilbao Basket (SBB), que hoje são anfitriões dos alemães do BG Gottingen.



Já no grupo L, o Sporting não conseguiu supremacia final tão folgada, contudo, partiu para o último quarto com vantagem de 21 pontos, consentindo, assim, aos anfitriões, um ‘enganador’ parcial de 35-24, que de nada lhes valeu.



O norte-americano Mike Moore sobressaiu com 27 pontos, três ressaltos, cinco roubos de bola e uma assistência, sendo secundado por Macus LoVett, com 22 pontos.



Em 13 de dezembro, o Sporting vai receber os turcos do Bahcesehir College, que hoje venceram os polacos do Légia Varsóvia por 100-90.