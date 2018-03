FC Porto elimina Sporting da Taça de Portugal de hóquei

Lusa Comentários 18 Mar, 2018, 17:29 / atualizado em 19 Mar, 2018, 08:16 | Outras Modalidades

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Reinaldo Garcia foram os únicos a acertar nos penáltis, forçados pelos anfitriões com um golo de Vítor Hugo, que fez o 5-5 a cinco segundos do final do prolongamento.

Os `leões` chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, mas o FC Porto recuperou na segunda parte, com o tempo regulamentar a acabar com um empate a três. No tempo extra, o Sporting fez o 4-3 e os portistas ainda viraram para 5-4.