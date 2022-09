FC Porto entra a perder com Wisla Plock na Liga dos Campeões

Na Orlen Arena, os polacos entraram melhor e ao quinto minuto já venciam por 3-0 -- os 'dragões' reduziram logo a seguir, mas a toada dominante na partida acabou por ser a de um FC Porto a correr atrás do resultado.



Ao intervalo, os polacos venciam por 14-10, apesar da resistência dos 'azuis e brancos', e durante toda a primeira parte tinham mostrado mais eficácia na hora de rematar.



Na etapa complementar, os portistas revelaram outro acerto e foram-se aproximando no marcador durante a primeira metade, chegando aos 20 minutos a dois golos do adversário.



Daymaro Salina reduziu, fazendo então o 23-22, e os comandados de Magnus Andersson podiam ter empatado.



Pilipovic defendeu o remate, com Krajewski a fazer o 24-22 na outra baliza, seguindo-se nova defesa do guarda-redes da equipa da casa, que 'segurou' a formação de Plock.



O Wisla 'embalou' nos minutos finais, sem grande resposta dos lusos, conquistando um triunfo alicerçado nas 13 defesas do guardião croata, que 'agarrou' mais de um terço dos remates enfrentados, e os sete golos do espanhol Arce.



Do lado dos 'dragões', os destaques foram os cinco tentos de Diogo Oliveira, num dia de pouca pontaria -- só entraram 59% das bolas enquadradas com a baliza adversária.



O FC Porto junta-se a Dínamo Bucareste, Zagreb e Paris Saint-Germain nas equipas que perderam a primeira ronda, sem pontos, contra dois de GOG, Wisla Plock, Veszprém e Magdeburgo.



O próximo jogo dos 'dragões' é com os húngaros do Veszprém, em partida agendada para 21 de setembro.