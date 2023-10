FC Porto estreia-se na Taça da Europa de basquetebol com triunfo na Suécia

Os 'dragões', que lideravam ao intervalo por quatro pontos (41-37), passaram para a frente a meio do segundo período, na sua melhor fase, e nunca mais deixaram o comando, contando com um inspirado Tanner Omlid.



No primeiro set os pupilos de Fernando Sá apenas se podem queixar da sua ineficácia debaixo do cesto, uma vez que não conseguiram concretizar várias situações aparentemente fáceis, depois de ganhar vantagem. A equipa esteve melhor defensivamente e aproveitou uma falta antidesportiva para se aproximar até aos 19-17.



Anthony Barber, com oito pontos, era o mais esclarecido entre os 'azuis e brancos', que no segundo parcial cometeram cinco faltas no primeiro minuto, permitindo ao adversário 'disparar' e ganhar folga de sete pontos, aos 24-17.



Foi com um triplo de Cleveland Melvin que os portistas passaram pela primeira vez -- e definitivamente - para a frente (33-35), numa fase em que já se destacava Tanner Omlid, que chegou ao intervalo com 17 pontos, depois de vários triplos consecutivos, ajudando num importante 7-0.



O descanso manteve Omlid de 'mão quente', ajudando a uma inédita vantagem de 11 pontos que, no entanto, foi desperdiçada nos instantes finais do terceiro tempo, com um 'apagão' português a permitir um 8-0 para os anfitriões que assim reduziram a diferença para 57-60, à entrada dos 10 minutos decisivos.



Começar com um triplo ajudou a manter a serenidade da equipa que ainda permitiu uma reação rival com o seu jogo exterior, contudo os 'dragões' mantiveram a calma e foram gerindo uma folga entre seis a 10 pontos.



Tanner Omlid, com 25 pontos, foi o melhor marcador do desafio, com mais dois pontos do que o rival Felix Terins, sendo que o norte-americano do conjunto luso conseguiu ainda oito ressaltos e fez duas assistências.



Na próxima terça-feira, dia 24 de outubro, o FC Porto recebe os dinamarqueses do Bakken Bears, num Grupo E que conta ainda com o Manisa, da Turquia.