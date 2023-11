FC Porto falha vitória em casa dos Bakken Bears na Taça Europa de basquetebol

Em Aarhus, frente aos Bakken Bears, os 'dragões' cederam o empate na última jogada do tempo regulamentar, 84-84,chegaram ao fim do primeiro prolongamento também empatados, 94-94, e depois foram totalmente dominados no segundo, que terminou com 113-99.



Um resultado 'impensável' para quem esteve na frente do marcador até ao último lançamento do tempo regulamentar e que chegou a ter, no Vejlby Risskov Hallen, uma vantagem confortável a meio da segunda parte.



Para os portistas, foi a primeira derrota no Grupo E do torneio, enquanto os Bears se estreiam a ganhar.



O FC Porto continua em primeiro lugar da 'poule', com nove pontos, em igualdade com o Manisa, da Turquia, vencedor do Norrkoping Dolphins por 90-77.



No dia 22 de novembro, as duas equipas jogarão um decisivo jogo na Turquia, cuja vitória vale o primeiro lugar no grupo e a passagem para a fase seguinte, como um dos 10 vencedores das 'poules'. O derrotado entrará nas contas dos melhores segundos, em que se apuram mais seis equipas.



Pode dizer-se que o FC Porto teve o jogo 'na mão', liderando sempre e chegando ao intervalo a ganhar por oito pontos (50-42), graças sobretudo a uma eficácia notável da linha de triplos, com 11 em 17 concretizados.



Depois, o FC Porto continuou na frente da partida, permitindo porém uma aproximação forte do adversário.



A ganhar por 84-81, o FC Porto permitiu, nos últimos segundos, um triplo de Michel Diouf, que levou o jogo para prolongamento.



Os cinco minutos seguintes foram de jogo repartido, obrigando a novo prolongamento, com 94-94, com os jogadores dos Bears a serem brilhantes nos lançamentos de três pontos, sobretudo com Darko Jukic (26 pontos na partida) e Malik Parsons (29).



O homem do jogo, sempre absolutamente inconformado, foi no entanto Anthony Barber (33 pontos). Cleveland Melvin (24), Charlon Kloof (14) e Aaron Harrison (13) também contribuíram bem para as contas dos 'dragões'.