FC Porto ganha nos "quartos" da Taça Europa de basquetebol

Os "dragões" entraram bem no jogo, fecharam o primeiro período na frente do marcador (23-15) e duplicaram a vantagem pontual até ao intervalo (42-32), tendo-se destacado no plano individual o desempenho do extremo Cleveland Melvin, autor de 14 pontos, e do seu compatriota Anthony Barber.Diante de uma equipa que não perdeu um único jogo na segunda fase desta competição, o FC Porto comandou sempre o marcador e, no segundo quarto, chegou mesmo a dispor de um avanço de 14 pontos (42-28), tal como nos últimos minutos (83-69) do encontro.O Bahçesehir, vencedor da edição de 2022 e que trazia 11 vitórias seguidas nesta prova, procurou reagir na segunda metade, e esteve mesmo a dois pontos do empate (65-63), mas o FC Porto resistiu à forte pressão da equipa turca e manteve-se na frente.Cleveland Melvin prolongou o nível exibicional elevado, tendo marcado 27 pontos, seguido por Aaron Harrison, com 19, e estes desempenhos revelaram-se decisivos para a vantagem de 10 pontos com que os portistas vão à Turquia, para aí disputarem a segunda mão, marcada o dia 13 deste mês.