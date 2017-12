FC Porto goleia em Follonica e segue invicto na Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa 09 Dez, 2017, 19:26 | Outras Modalidades

O Follonica marcou primeiro, por Pablo Saavedra (1-0), aos 07 minutos, depois de Gonçalo Alves ter desperdiçado uma grande penalidade, mas o empate surgiu para os 'dragões' por Reinaldo Garcia (1-1), aos 10, com uma bola 'picadinha'.



Rafa, aos 16 minutos, enviou com estrondo a bola ao ferro da baliza defendida por Giovanni Menichetti, deixando adivinhar o golo da reviravolta do FC Porto, marcado por Alvarinho (1-2), aos 19, entrado na quadra alguns segundos antes.



Na segunda parte, a história do jogo fez-se pelos golos marcados por Telmo Pinto (1-3), aos 37 minutos, Gonçalo Alves (1-4), aos 41, Jorge Silva (1-5), aos 43, e Reinaldo Garcia (1-6), aos 45, que permitiram ao FC Porto sair de Itália na liderança isolada do grupo B.







Jogo realizado no Palazzetto Armeni, em Follonica.



Follonica, Ita -- FC Porto, Por, 1-6.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Pablo Saavedra, 07 minutos.



1-1, Reinaldo Garcia, 10.



1-2, Alvarinho, 19.



1-3, Telmo Pinto, 37.



1-4, Gonçalo Alves, 41.



1-5, Jorge Silva, 43.



1-6, Reinaldo Garcia, 45.







Sob a arbitragem da dupla espanhola constituída por Oscar Valverde e Ivan Gonzalez as equipas alinharam:



- Follonica: Giovanni Menichetti (g.r.), Pablo Saavedra, Mario Rodriguez, Federico Pagnini e Lucas Martinez. Jogaram ainda: Davide Banini, Stefano Paghi, Andrea Fantozzi e Gabriele Astorino (g.r.).



Treinador: Enrico Mariotti.



- FC Porto: Carles Grau (g.r.), Rafa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda: Telmo Pinto, Jorge Silva, Alvarinho, Antoni Baliu e Nelson Filipe (g.r.).



Treinador: Guillem Cabestany.







Assistência: cerca de 600 espectadores.