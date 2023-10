FC Porto impõe nova derrota ao Benfica

No Dragão Arena, no Porto, os anfitriões nunca permitiram qualquer vantagem ao rival ‘encarnado’ e fecharam a primeira parte na frente (36-24), ampliando esse desnível no último período, fruto de sete lançamentos de três pontos concretizados em 14 tentados.



Anthony Barber, com 27 pontos e sete assistências, liderou o triunfo ‘azul e branco’, que se consolidou através da eficácia do ‘tiro’ exterior (33% contra 26%) e dos ressaltos (53 contra 38), enquanto Toney Douglas foi o melhor marcador das ‘águias’, com 15 pontos.



O FC Porto subiu provisoriamente à sétima posição do campeonato, com quatro pontos, mas ainda tem dois encontros em atraso e está agora a dois pontos do Benfica, terceiro classificado, em igualdade com a ‘vice’ Oliveirense, e a quatro do líder isolado Sporting.



Com um triplo madrugador de Tanner Omlid, os anfitriões arrancaram por cima (5-0) e mostraram-se mais fortes na luta das tabelas (18-7), motivando os lisboetas a efetuarem ajustes defensivos, que ajudaram a diluir distâncias no final do primeiro quarto (20-14).



Essa retoma do Benfica jamais teria continuidade no período seguinte, durante o qual a produção atacante baixou em cada ponta da quadra, sem condicionar o domínio do FC Porto, que resgatou confiança e chegou ao intervalo com 12 pontos de avanço (36-24).



O encontro ficou mais aberto no regresso dos balneários, quando Toney Douglas e Ivan Almeida acertaram ‘tiros’ exteriores e a desvantagem passava subitamente para metade (36-30), antes de Charlon Kloof e de Anthony Barber reagirem debaixo do cesto (50-40).



Três triplos consecutivos de Cleveland Melvin foram determinantes para encaminhar a vitória da equipa de Fernando Sá logo no início do último quarto (59-40), desfazendo as expectativas dos bicampeões nacionais, cujo treinador Norberto Alves ainda foi expulso.



Com menos sete lançamentos tentados do que o Benfica nesses 10 minutos finais, o FC Porto subiu de nível e atingiu uma vantagem máxima de 25 pontos (69-44 e 72-47), que baixaria das duas dezenas já em plena gestão de algumas figuras dos ‘dragões’ (79-62).







Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Benfica, 79-62.



Ao intervalo: 36-24.







Sob a arbitragem de Luís Lopes, Tiago Perdigão e Frederico Maia, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (79): Cleveland Melvin (19), Anthony Barber (27), Tanner Omlid (6), Phil Fayne (2) e Charlon Kloof (16). Jogaram ainda Miguel Maria Cardoso (5), Keven Gomes, João Guerreiro, Miguel Queiroz (2), Luís Silva e Nuno Sá (2).



Treinador: Fernando Sá.



- Benfica (62): Aaron Broussard (2), João ‘Betinho’ Gomes (9), Toney Douglas (15), Terell Carter (13) e Ivan Almeida (14). Jogaram ainda José Silva (3), José Barbosa, Makram Ben Romdhane (2), Diogo Gameiro, Daniel Relvão (4).



Treinador: Norberto Alves.







Marcha do marcador: 20-14 (primeiro período), 36-24 (intervalo), 50-40 (terceiro período) e 79-62 (resultado final).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.