FC Porto impõe primeira derrota ao Sporting no Nacional de andebol

O lateral direito portista Pedro Cruz foi a grande figura do encontro, com 16 golos marcados, boa parte deles de livres de sete metros, e a peça-chave da sua equipa, a única agora só com vitórias.



Num pavilhão que não estava cheio, mas com uma assistência quase totalmente afeta à equipa anfitriã e muito intensa no seu apoio, o Sporting entrou melhor e vencia por 5-9 aos 15 minutos fruto de uma exibição consistente e segura.



Pedro Cruz aguentou a sua equipa nessa fase inicial menos boa, convertendo dois livres de sete metros e iniciando aí uma exibição de alto nível que os ‘leões’ nunca conseguiram travar.



Um dos problemas do FC Porto foi a vigilância apertada e eficaz que Edmilson Araújo dedicou ao central Rui Silva, que desta vez sentiu muitas dificuldades para municiar o ataque da sua equipa.



O Sporting manteve-se na frente do marcador quase até ao intervalo e só não foi capaz de neutralizar Pedro Cruz, que nos livres de sete metros se mostrou implacável e, por vezes, ainda teve arte para algumas penetrações bem-sucedidas pelo lado direito.



Na ponta final da primeira parte, o FC Porto recuperou terreno, Pedro Cruz reduziu a desvantagem portista para um golo (12-13 e 13-14), com livres de sete metros certeiros, e o Sporting acabou por se deixar empatar e, devido a um ataque falhado, acabou por ir para o intervalo em desvantagem.



A segunda parte começou com Miguel Alves falhar frente a Matevz Skok e o Sporting a conquistar um livre de sete metros e a empatar 15-15, mas Pedro Cruz recolocou rapidamente a sua equipa na frente.



O jogo manteve-se equilibrado e sem uma tendência definida, mas o Sporting falhou então três ataques consecutivos, com mérito também para o guardião portista Sebastian Frandsen, e o FC Porto colocou-se a vencer por 20-18.



Natan Diaz manteve os ‘leões’ na luta pela vitória, muitas vezes com ações individuais, mas o FC Porto tremeu menos, aproveitou as oportunidades e viu Miguel Alves juntar-se a Pedro Cruz no acerto rematador.



Com o jogo cada vez mais próximo do fim, o FC Porto errou menos e fez 29-27 e depois 30-27 e o Sporting já não foi capaz de evitar a derrota diante do campeão nacional pela margem mínima, a primeira sofrida neste campeonato, num jogo em que se bateu de igual para igual com o rival.







Jogo no Dragão Arena, no Porto



FC Porto – Sporting, 31-30.



Ao intervalo: 15-14.







Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (31): Mitrevski, António Areia, MBengue, Iturriza (1), Pedro Valdés (1), Sliskovic e Leonel Fernandes (3). Jogaram ainda: Pedro Cruz (16), Rui Silva (1), Fábio Magalhães (1), Daymaro Salina (3), Miguel Alves (5) e Sebastian Frandsen.



Treinador: Magnus Andersson.



- Sporting (30): Matevz Skok, Francisco Tavares (1), Jens Schongarth (5), Jonas Tindeman (3), Carlos Ruesga (3), Salvador Salvador (2) e Edmilson Araújo (1). Jogaram ainda: Erekle Arsenashvili, Natan Diaz (7), Mamadou Cissokho (1), Martim Costa (3), Josep Folqués, Francisco Costa (4), Manuel Gaspar e Yassine Belkaid.



Treinador: Ricardo Costa.







Assistência: 1.148 espectadores.