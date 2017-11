FC Porto perde com Fuchse Berlim para a Taça EHF

Lusa 18 Nov, 2017, 21:33 | Outras Modalidades

Numa primeira parte em que depressa dois dos protagonistas se viram fora de jogo, Quintana, no FC Porto, devido a lesão, e Jakov, nos alemães, expulso por palavras dirigidas ao árbitro, a falta de eficácia nos instantes finais da equipa portuguesa prejudicou um desempenho de muita qualidade até então.



Apostando em conclusões rápidas, o 'sete' portista manteve-se na liderança do marcador até aos 10-9, soçobrando depois de falhar a conversão do segundo livre de sete metros, ao mesmo tempo que foi consentindo contra-ataques aos alemães que, chegando a estar a vencer por 14-11, saíram para o descanso com dois golos de vantagem (14-12).



A segunda parte recuperou o equilíbrio quando o FC Porto conseguiu três igualdades sucessivas aos 14, 15 e 16 golos e quando recuperou de uma desvantagem de quatro golos (19-23) para repetir a igualdade a 23 tentos.



Com Drago Vukovic a jogar em esforço, devido a lesão no joelho esquerdo, a equipa alemã fechou a sua defesa e com finalizações em contra-ataque voltou a repor a margem de três golos (24-27), diferença que os 'dragões' nunca mais conseguiram desfazer, acabando derrotados.



Esta não é a primeira ocasião que os portistas defrontam a equipa alemã, somando duas derrotas nas duas vezes que se encontraram na fase de grupos da Taça EHF, em 2014/15, perdendo em casa por 20-26 e em Berlim por 25-20, ano em que o Fuchse ganhou o troféu.



As duas equipas voltam a defrontar-se na segunda mão, na Alemanha, na quinta-feira.







Jogo realizado no Dragão Caixa, no Porto.



FC Porto - Fuchse Berlim, 27-30.



Ao intervalo: 12-14.







Sob a arbitragem da dupla húngara Péter Herczeg e Péter Südi as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto: Alfredo Quintana (gr.), António Areia (2), Diogo Branquinho (2), Daymaro Salina, Zulueta Hernandez (7), Miguel Martins (6), Victor Iturriza (2). Jogaram ainda Aleksander Spende (3), Rui Silva (1), Yoel Cuni Morales (2), José Carrillo (2), Nikola Spelic e Hugo Laurentino (gr).



Treinador: Lars Walther.



- Fuchse Berlim: Silvio Heinevetter (gr), Marko Kopljar (2), Paul Drux (2), Erik Schmidt (2), Steffen Fath (1), Drago Vukovic, Mar Elisson (3). Jogaram ainda Jakov Gojun, Hans Lindberg (12), Petar Nenadic (7), Kevin Struck e Mattias Zachrisson (1)



Treinador: Velimir Petkovic.







Marcha do marcador: 5-3 (10 minutos), 10-8 (20), 12-14 (intervalo). 17-19 (40), 23-24 (50) e 27-30 (final do jogo).



Assistência: 1.091 espetadores.