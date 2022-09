FC Porto perde em Zagreb para a "Champions" de andebol

Os "dragões" perdiam pela margem mínima (16-15) ao intervalo, mas estiveram sempre em desvantagem com os croatas, que somaram os primeiros pontos no Grupo A.



O campeão croata entrou melhor no encontro, disputado na Arena Zagreb, e liderou o marcador durante a primeira parte, mas só conseguiu apontar mais um tento.



Na segunda parte, o FC Porto forçou o empate e esteve sempre perto no marcador até aos últimos 10 minutos, quando, num ápice, o RK de Zagreb colocou a diferença em quatro golos (25-21).



A diferença ainda viria a dilatar-se um pouco mais, para seis golos de diferença no marcador final, já com os "dragões" sem qualquer resposta ofensiva.



Do lado dos azuis e brancos, os destaques foram os três tentos de quatro jogadores - Victor Iturriza, Daymaro Salina, Miguel Alves e Fábio Magalhães.



Na equipa croata, o russo Timur Dibirov esteve absolutamente demolidor e chegou aos 10 golos.



O próximo jogo dos portistas é com os romenos do Dínamo de Bucareste, em partida agendada para 5 de outubro e que oporá as únicas equipas que ainda não pontuaram no grupo.