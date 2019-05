FC Porto puxa dos galões e vence Benfica

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 18:52 | Outras Modalidades

Com este resultado os 'dragões' assumem a liderança da fase final, com 49 pontos, os mesmos do que o Sporting, que hoje venceu o Madeira SAD, por 31-28, e mais dois do que Benfica, terceiro e com mais um jogo.



Depois de ter 'carimbado o passaporte' para as meias-finais da Taça EHF, nas qais irá defrontar o Fuchse Berlim, o FC Porto não só não acusou o desgaste físico 'europeu', uma vez que o treinador Magnus Andersson rodou toda a equipa diante do Benfica, como dominou por completo os 'encarnados' ao longo dos 60 minutos, inclusive nos momentos em que esteve em inferioridade numérica.



Apesar da entrada 'a todo o gás' dos comandados de Carlos Resende, em que Nuno Grilo esteve em evidência ao apontar três golos nos primeiros sete minutos, os 'azuis e brancos' assumiram as operações a partir do nono minuto, quando passaram a comandar o marcador (5-4).



Na época passada, o treinador Carlos Resende tinha afirmado que quem quer ser campeão não pode perder com os candidatos ao título, pelo que, embora matematicamente o título ainda seja possível, o Benfica pode ter hipotecado de vez as suas aspirações com o resultado de hoje, tendpo somado a terceira derrota com o FC Porto em outros tantos encontros.



Os dois golos de vantagem que os pupilos de Magnus Andersson registavam ao intervalo (13-11) davam justiça ao que se passou em campo, já que nem nos períodos de superioridade numérica o Benfica conseguiu impor-se ao FC Porto.



Na segunda parte, Fábio Magalhães, Miguel Martins e António Areia ampliaram para 16-11. Cinco golos de vantagem que o Benfica não mais conseguiu diluir e a excessiva aposta no 7x0 fez com que o guarda-redes do FC Porto Alfredo Quintana marcasse um golo, aos 22 minutos, quando segurou a bola após um remate e a atirou em direção à baliza dos 'encarnados'.



Um golo que seria o pináculo da exibição do FC Porto, que teve em António Areia o melhor marcador do jogo, com sete golos. Nuno Grilo, do Benfica, com seis, foi o segundo melhor marcador.



Jogo realizado no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - FC Porto, 23-28.



Ao intervalo: 11-13.



Sob arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (23): Borko Ristovski (gr), João Silva, Pedro Seabra (1), Ricardo Pesqueira (1), Carlos Martins, Nuno Grilo (6), Fábio Vidrago (2), Hugo Figueira (gr), Belone Moreira (3), Paulo Moreno (1), Kevynn Nyokas (5), Ales Silva (3) e João Pais (1).



Treinador: Carlos Resende.



- FC Porto (28): Alfredo Quintana (gr, 1), Djibril Mbengue (1), Rui Silva (4), Aléxis Borges (1), Diogo Branquinho (1), António Areia (7), André Gomes (2), Thomas Bauer (gr), Angel Zulueta, Daymaro Salina (4), Victor Iturriza, Yuan Balasquez (2), Miguel Martins (3), Miguel Alves, Fábio Magalhães (2) e Leonel Fernandes.



Treinador: Magnus Andersson.



Marcha do marcador: 4-2 (05 minutos), 5-5 (10), 6-7 (15), 8-8 (20), 9-10 (25), 11-13(intervalo), 13-16 (35), 14-18 (40), 17-20 (45), 18-21 (50), 21-25 (55) e 23-28 (final).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.