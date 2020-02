FC Porto renova com andebolista Miguel Martins até 2023

“É um motivo de grande orgulho poder continuar neste grande clube, o meu clube do coração. Espero continuar a trazer muitas alegrias a toda a família portista. Vou continuar a dar tudo de mim e a honrar esta camisola”, afirmou Miguel Martins, em declarações reproduzidas no site do FC Porto.



O central, de 22 anos, que esta época soma 31 jogos e 93 golos, manifestou “o sonho” de ajudar o emblema portista a “passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões” e a reconquistar o campeonato nacional e a Taça de Portugal.



Miguel Martins chegou ao FC Porto em 2013, proveniente do Maia/ISMAI, e estreou-se com 15 anos pela equipa principal dos ‘dragões’, ao serviço dos quais conquistou três campeonatos nacionais de andebol, uma Taça de Portugal e duas supertaças.



O jovem andebolista foi um dos atletas que representou Portugal no último Campeonato da Europa, no qual a seleção nacional alcançou o melhor resultado de sempre, um sexto lugar.