FC Porto retira boicote a árbitros no basquetebol

Num comunicado conjunto, os ‘dragões’ e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) consideram que a situação, que já motivou a ausência nos jogos com a Ovarense e Oliveirense, provoca “elevados prejuízos para o prestígio da modalidade” e assumem intenção de resolver a questão.



De acordo com o documento, o FC Porto, que na terça-feira recebe o Sporting, campeão nacional, em jogo da 13.ª jornada da liga, se compromete a revogar a decisão de não participar em jogos, enquanto a FPB assume o compromisso “de intensificar as ações e projetos tendentes à melhoria contínua da qualidade da arbitragem nacional”.



Caso registassem uma terceira falta de comparência, os ‘dragões’, que seguem em quinto lugar na liga, a três pontos do trio da frente, formando por Benfica, CAB Madeira e Sporting, corriam o risco de ser excluídos da competição.



Em 21 de junho, o FC Porto tinha assegurado que iria falhar os encontros da Liga portuguesa de basquetebol que fossem dirigidos pelos mesmos árbitros do último jogo da final de 2020/21.



No final do quinto e último jogo da final dos 'play-offs', ganho pelo Sporting, por 86-85, os responsáveis portistas criticaram duramente a arbitragem e admitiram mesmo deixar a modalidade.