FC Porto sem capacidade para contrariar Veszprém na `Champions` de andebol

Após quatro jornadas, os 'dragões' registam duas vitórias, ambas tangenciais, a abrir, e duas derrotas, somando quatro pontos e ocupando o quinto lugar de um grupo liderado por FC Barcelona, GOG e Veszprém, todos com seis pontos.



Na Veszprém Arena, a equipa local não deu qualquer hipótese ao FC Porto e ao intervalo já tinha o jogo praticamente resolvido, com 22-16 no marcador.



Nedim Ramili, 'MVP' da partida (10 golos), abriu o marcador e deu o mote para uma liderança confortável da equipa da casa, que num ápice chegou a 5-1.



A primeira reação dos 'dragões' aconteceu logo de seguida, quando reduziram para 5-4, com os húngaros a voltarem a dilatar a diferença, chegando ao minuto 15 com 10-7.



A superior eficácia dos anfitriões fez toda a diferença, com o marcador a continuar a subir, até que nos últimos 10 minutos da primeira parte o FC Porto voltou a 'encostar', a 16-15.



Foi a última reação clara dos portistas, que de seguida sofreram um parcial de 6-1 e foram para intervalo a perder por seis.



O recomeço foi avassalador para o Veszprém, com a formação orientada por Momir Ilic a chegar aos 10 pontos de diferença, margem que foi gerindo até ao final, a que se chegou com 44-34.



Nikolaj Læsø, com oito remates certeiros, cotou-se mesmo como o melhor marcador dos tetracampeões portugueses. Fábio Magalhães e Ignazio Plaza marcaram quatro, cada.



O FC Porto volta a jogar para a 'Champions' de andebol em 19 de outubro, em Magdeburgo, na Alemanha.