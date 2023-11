FC Porto soma terceiro triunfo na Taça Europa de basquetebol

Na Dragão Arena, no Porto, os 'azuis e brancos' estiveram quase sempre no comando do marcador e ao intervalo venciam por dois pontos de vantagem (37-35).



A superioridade ficou ainda mais evidente no final do terceiro período, altura em que o clube da Invicta passou a liderar com 10 pontos de diferença, fechando o encontro com uma vantagem de 17 pontos.



Anthony Barber e Cleveland Melvin, com 25 pontos cada, foram os jogadores em destaque nos 'dragões', enquanto Daron Russel anotou 24 no lado turco.



O FC Porto lidera a 'poule' E, com seis pontos, seguido do Manisa, segundo, com cinco, e do Bakken Bears e Norrkoping, que hoje se defrontam, ambos com dois.