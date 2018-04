FC Porto-Sporting e Benfica-FC Gaia nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol

Lusa Comentários 19 Abr, 2018, 15:57 | Outras Modalidades

Já sem o detentor do troféu ABC, eliminado de forma surpreendente nos 16 avos de final pela secundária equipa da Sanjoanense (27-23), o FC Gaia, da II Divisão, é o ‘outsider’ entre os atuais três primeiros classificados da I Divisão.



O Sporting, finalista vencido das duas últimas edições, no prolongamento, frente ao ABC (35-33, após 30-30) e Benfica (36-35, após 30-30), é o clube que, com 15 troféus no seu palmarés, mais vezes ergueu a Taça de Portugal.



O ABC conta com 12 triunfos, seguido à distância pelo FC Porto, com sete, e pelo Benfica, com cinco.



Para chegar à ‘final four’ da Taça de Portugal, o FC Porto eliminou o Belenenses (32-18), o Benfica o São Bernardo (28-25), o Sporting o Avanca (40-24) e o FC Gaia o Madeira SAD (29-28).