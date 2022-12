FC Porto vence Benfica com triplo a três segundos do final do clássico

No terceiro duelo entre os dois rivais esta época, a vitória pendeu, pela primeira vez, a favor do FC Porto, que, com menos uma partida disputada, soma agora 25 pontos na classificação e pode agarrar a liderança, ainda do lado do Benfica, que tem 26 pontos.



Ivan Almeida, com 27 pontos, foi o melhor marcador da partida, notando-se sobretudo no último período, tendo sido secundado pelo colega de equipa Aaron Broussard, com 21. No lado do FC Porto, o melhor foi Michael Finke, com 20, autor do ‘triplo’ vitorioso.



A um ritmo intenso, característico de um ‘clássico’, Benfica e FC Porto dividiram o jogo no primeiro período, com constantes alterações no marcador, mas foram as ‘águias’ a terminarem na frente (25-23), graças a um ‘triplo’ tirado a Miguel Maria sob a ‘buzina’.



O Benfica superiorizou-se nos instantes iniciais do segundo quarto, chegando aos nove pontos de vantagem, mas, em termos defensivos, começaram a ser algo permissivos e a deixar os basquetebolistas do FC Porto atirarem de três pontos com bastante espaço.



Desta forma, os ‘dragões’ reduziram distâncias e conseguiram mesmo a igualdade, que se verificava ao intervalo da partida (47-47), aproveitando a grande apatia do Benfica no reatamento – a lembrar o último jogo com o Limoges -, para se meter na liderança.



Com 51-62 no marcador, o FC Porto procurava segurar a vantagem, mas a reação dos pupilos de Norberto Alves iniciou-se ainda no terceiro período, concluído com 59-64 a favor da turma nortenha, e efetivou-se no quarto e derradeiro período do confronto.



A eficácia benfiquista, sobretudo nos ‘triplos’ de Ivan Almeida, foi fundamental para a reviravolta (71-69), mas a incerteza do vencedor permaneceu até ao fim e um ‘triplo’ de Michael Finke, a três segundos, acabou por ser a diferença para o FC Porto (86-87).







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 86-87.



Ao intervalo: 47-47.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, José Gouveia e Vicente Jardim, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (86): Aaron Broussard (21), Toney Douglas (4), Betinho (2), Ivan Almeida (27) e Terrell Carter (8). Jogaram ainda Makram Ben Romdhane (15), James Ellisor (3), José Silva (3), José Barbosa (3) e Tomás Barroso.



Treinador: Norberto Alves.



- FC Porto (87): Teyvon Myers (15), Francisco Amarante (6), Max Landis (17), Brian Conklin (10) e Michael Finke (20). Jogaram ainda Charlon Kloof (11), Miguel Queiroz (1), Vladyslav Voytso, Miguel Maria (7) e João Guerreiro.



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 25-23 (primeiro período), 47-47 (intervalo), 59-64 (terceiro período) e 86-87 (resultado final).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.