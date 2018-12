FC Porto vence Benfica e iguala Sporting na liderança do campeonato de andebol

Lusa Comentários 01 Dez, 2018, 21:23 | Outras Modalidades

O guarda-redes do FC Porto Alfredo Quintana foi a grande figura do encontro com, pelo menos, com 10 defesas decisivas, negando ao Benfica a vantagem no marcador, que só alcançou durante alguns minutos na primeira parte.



Os primeiros momentos do encontro traduziram-se num equilíbrio no resultado, até à igualdade 5-5, pouco depois dos 10 minutos, fase em que o Benfica se adiantou (7-5).



O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, aproveitou um desconto de tempo para reorganizar a sua equipa e a tarefa foi conseguida, com os ‘dragões’ a chegarem ao intervalo a vencer por 13-9.



No segundo tempo, o FC Porto continuou,impedindo o Benfica de dar a volta à marcha do marcador. Ainda assim, e a partir dos 45 minutos, o FC Porto baixou o rendimento defensivo, o que permitiu a aproximação ao Benfica para dois golos (23-21), a 10 minutos do fim.



Na parte final, a equipa comandada por Magnus Andersson voltou a recuperar e chegou, novamente, aos quatro golos de diferença, acabando por vencer o encontro por 28-24.



Com este triunfo, o FC Porto soma os mesmos 34 pontos do líder e bicampeão Sporting, que venceu no terreno do Belenenses (31-30), na quarta-feira, e mais dois do que o Benfica, terceiro.



Jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.



FC Porto - Benfica, 28-24.



Ao intervalo: 13-9.



Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam:



- FC Porto: Alfredo Quintana, Djibril Mbengue (4), Rui Silva (1), Daymaro Salina (2), Diogo Branquinho (2), António Areia e André Gomes (5). Jogaram ainda: Victor Alvarez (1), Miguel Martins (2), Angel Zuluenta (4), Alexis Borges (1), Miguel Alves (3) e Fábio Magalhães (3).



Treinador: Magnus Andersson.



- Benfica: Borko Ristovski (1), Pedro Marques (6), Belone Moreira (3), Paulo Moreno (3), Carlos Martins (3), Alexandre Cavalcanti (3) e Fábio Antunes (2). Jogaram ainda: João Pais (1), Nuno Pereira (2), Ricardo Pesqueira e Francisco Pereira.



Treinador: Carlos Resende.



Marcha do marcador: 3-2 (05 minutos), 5-4 (10), 5-7 (15), 9-8 (20), 11-8 (25), 13-9 (intervalo), 16-12 (35), 19-15 (40), 20-18 (45), 23-21 (50), 26-22 (55) e 28-24 (final).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.