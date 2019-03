FC Porto vence Constanta e termina fase de grupos da Taça EHF invicto

Comentários 30 Mar, 2019, 20:55 / atualizado em 30 Mar, 2019, 21:07 | Outras Modalidades

Os ‘dragões' terminaram, assim, esta fase no primeiro lugar do Grupo C, somando apenas vitórias, um feito conseguido até agora apenas pelos alemães do Kiel.



Esta é a segunda vez que uma equipa portuguesa atinge os ‘quartos' desde que em 2012/13 a competição, a segunda mais importante de clubes europeus, adotou a fase de grupos: o Sporting conseguiu-o em 2013/14.



Uma vez que à partida já sabiam da passagem à fase seguinte, este jogo foi propício para que o FC Porto pudesse poupar jogadores e para a rotatividade. Em termos táticos, também houve oportunidade para fazer algumas experiências.



A equipa comandada por Magnus Andersson dominou ao longo da primeira parte, tendo estado sempre em vantagem. Os romenos fizeram o que puderam, circularam bem a bola, mas nada conseguiram fazer para anular o poderio portista.



No segundo tempo, o FC Porto regressou mais adormecido em termos ofensivos, permitindo ao Constanta recuperar no resultado, chegando mesmo à igualdade.



Até meio do segundo tempo, este equilíbrio manteve-se, mas, nos últimos 15 minutos, os ‘azuis e brancos' recuperaram a organização dentro de campo e voltaram a assumir o comando.



Na próxima terça-feira, o FC Porto fica a conhecer o adversário nos quartos de final da prova.



Jogo no Dragão Caixa, no Porto.



FC Porto - Constanta, 30-27



Ao intervalo: 16-13.



Sob a arbitragem dos suecos Andrej Smailagic e Sandro Smailagic, as equipas alinharam:



- FC Porto: Thomas Bauer, Diogo Branquinho (3), Miguel Martins (4), Yoan Balasquez (6), Leandro Semedo (2), Angel Hernandez (3), Alexis Borges (4). Jogaram ainda: Francisco Oliveira, Omar Djibril, Victor Iturriza (5), António Areia, Miguel Alves (2), Fábio Magalhães (1).



Treinador: Magnus Andersson.



- Constanta: Nikola Mitrevski, Janko Kevic (2), Marius Mocanu (3), Ionut Ionita, Irakli Chikovani (6), Vencel Csog (1) e Nemanja Mladenovic (2). Jogaram ainda: Dejan Malinovic (2), Alexandru Andrei, Stevan Vujovic (5), Nikola Crnoglavac (6)



Treinador: Marko Isakovic.



Marcha do marcador: 3-1 (5 minutos), 3-4 (10), 6-5 (15), 11-8 (20), 12-11 (25), 16-13 (intervalo), 18-17 (35), 21-20 (40), 23-23 (45), 26-23 (50), 28-24 (55) e 30-27 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.