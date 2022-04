FC Porto vence Óquei de Barcelos nos penáltis e está na final da Taça de hóquei em patins

No Multiusos de Paredes, o Óquei de Barcelos marcou por Alvarinho e Dário Gimenez, enquanto Carlo Di Benedetto e Rafa apontaram os tentos do FC Porto, com o jogo a seguir para prolongamento, fase em que acontecerem mais dois golos, por Miguel Rocha para a equipa de Barcelos e Mena para os `dragões`.

Nos penáltis, o FC Porto, recordista de troféus na Taça de Portugal com 17 cetros, foi mais forte, com Gonçalo Alves em destaque, e garantiu um lugar na final de sábado, defrontando o vencedor do jogo de hoje entre o Benfica e a Oliveirense.