FC Porto vence Sporting e apanha os "leões" na liderança da Liga de basquetebol

Dois triplos consecutivos de Travante Williams davam o sinal de um Sporting eficaz no arranque da partida e motivava o primeiro desconto de tempo de Moncho López, que não queria ver os "leões" a fugir mais no marcador (6-11). Uma paragem que se revelou acertada, já que o FC Porto não só recuperou a diferença, como terminou o primeiro período na frente, por um ponto (18-17), através de um triplo de Jalen Riley.Do lado sportinguista, James Elisor começava a aparecer no jogo, depois de ter estado apagado nos minutos iniciais pela defesa de Francisco Amarante. Os seus 12 pontos marcados ajudavam o Sporting a descolar no marcador e a cavar a maior diferença na partida (22-31). Da linha de três pontos, Jalen Riley empatou o jogo a 35 pontos, mas um parcial favorável de 6-0 permitiu ao Sporting ir para o intervalo com a vantagem de 35-41.Mas a vantagem de 10 pontos (57-47), que o FC Porto levava para os 10 minutos finais esfumou-se no espaço de minuto e meio. A ‘bipolaridade’ do jogo deixava o Sporting na frente (57-62), com um parcial favorável de 12-0 e sem que os ‘azuis e brancos’ conseguissem marcar nos primeiros cinco minutos do último período.

Um triplo de Tanner Mcgrew abriu o prolongamento para o FC Porto e outro de Larry Gordon, o jogador mais valioso do jogo, com 30 pontos e nove ressaltos, dilatou a vantagem que, desta vez, os azuis e brancos não deixaram fugir.





c/Lusa