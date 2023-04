FC Porto vence Sporting e consolida liderança no nacional de basquetebol

Michael Finke, com 33 pontos e 11 ressaltos foi o MVP do encontro. Do lado dos 'leões', o melhor jogador foi Marcus Lovett Jr., com 28 pontos e três assistências.



Um resultado que faz os 'azuis e brancos' somarem agora 55 pontos, mais dois que o Sporting.



O FC Porto entrou melhor no encontro e 'obrigou' o Sporting a correr atrás do resultado, o que permitiu aos 'azuis e brancos' por um lado apostar no contra-ataque e por outro, aquando do ataque organizado, beneficiar da mão quente no lançamento de três pontos (seis concretizados em nove tentativas: 66,67%).



Fatores que levaram os comandados de Fernando Sá a vencerem o primeiro parcial, por 34-27, sendo que no segundo os 'dragões' baixaram o ritmo. O Sporting manteve o que tinha este muito perto de assumir a condição de vencedor, mas não o conseguiu (39-40), o que acabou por despertar os vice-campeões nacionais, que acabariam por chegar ao intervalo a vencer por 43-53.



Esta diferença de 10 pontos acabaria por ser anulada aos 25 minutos, com a concretização de dois lançamentos livres por parte de Marcus Lovett Jr (59-57).



O jogo entrou numa fase de incerteza. Tanto estava o Sporting na liderança do marcador, como o FC Porto, mas, aos poucos, a equipa portuense retomou as rédeas do encontro e chegou ao final do terceiro parcial a vencer por 77-68, com Vladyslav Voytso a pontuar mesmo em cima do apito.



Quando a cinco minutos do final do encontro o FC Porto assumiu uma vantagem de 13 pontos, com o cesto de Michael Finke, dificilmente se imaginaria o que a nove segundos do final Marcul Lovett Jr fizesse a igualdade (98-98) e levasse o jogo a prolongamento.



Os 30 pontos que o Sporting concretizou no quarto parcial eram demonstradores da capacidade de reação dos seus jogadores e por isso não foi de espantar que galvanizados ainda fizessem a reviravolta (102-98), mas o FC Porto acabaria por vencer por 110-106.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- FC Porto: 106-110.



Ao intervalo: 43-53.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Tiago Perdigão as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (106): Eddy Polanco (23), Diogo Ventura (15), Joshua Patton (10), Isaiah Armwood (21) e Marcus Lovett Jr. (28). Jogaram ainda: Ricardo Monteiro (1), Marko Lancovic (2), António Monteiro (4), Tanner Omlid, João Fernandes, Diogo Araújo e André Cruz (2).



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.



- FC Porto (110): Miguel Maria (14), Max Landis (9), Marvin Clark Jr. (8), Brian Conklin (13) e Michael Finke (33). Jogaram ainda: Vladyslav Voytso (11), Keven Gomes (1), Teyvon Myers (16), Francisco Amarante (3), João Guerreiro (2) e Pedro Santos.



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 27-34 (10 minutos), 43-53 (intervalo), 68-77 (30) e 106-110 (resultado final).







Assistência: cerca de 1.800 espetadores.